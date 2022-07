Gedi acquisisce il 30% di Stardust, contenuti social per i giovani

Gedi ha annunciato di aver perfezionato l'acquisto del 30% del capitale della società Stardust, società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti digitali sui social media per i più giovani. Fondata nel maggio 2020 da Simone Giacomini con Antonino Maira e Fabrizio Ferraguzzo, Stardust unisce un'audience di milioni di persone eterogenea allo studio del miglior messaggio di comunicazione. La società produce oggi circa 1.200 contenuti originali al giorno, e attrae oltre 500 creator, influencer e ambassador, la cui attività genera oltre 15 miliardi di visualizzazioni all'anno e 20 milioni di interazioni al mese. Nel solo 2021 ha gestito circa 300 campagne social per 70 brand con un rapido sviluppo dei ricavi.

L'accordo

L'accordo prevede la facoltà per Gedi di aumentare la partecipazione fino a raggiungere una quota tra il 60 e il 100% nel periodo 2023-2025 e di esercitare sin d'ora ampi diritti di rappresentanza nella governance della società. L'operazione è stata realizzata rilevando quote di capitale da alcuni business angel e da Alchimia, veicolo di venture capital finanziatore iniziale della società, che rimarrà in parte socio e manterrà una rappresentanza nella governance di Stardust. "Unendo le consolidate capacità editoriali e creative di Gedi al presidio nativo che Stardust assicura sulle nuove piattaforme digitali potremo ora realizzare prodotti innovativi e moltiplicare l'efficacia del portafoglio esistente" commenta l'ad di Gedi, Maurizio Scanavino.