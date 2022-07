Scarsi investimenti e micro-gestori, perché sprechiamo metà dell'acqua

In Italia quasi la metà dell'acqua potabile viene sprecata prima di entrare nelle nostre case. Il 42 per cento dell'acqua utilizzata per usi civili infatti si perde negli acquedotti, una percentuale quasi doppia rispetto agli altri Paesi europei . In Stati membri dell'Ue comparabili con il nostro, questo dato è decisamente più basso: in Francia viene perso il 20 per cento delle risorse idriche, in Germania addirittura solo il 7.

Scarsi investimenti

I motivi del ritardo italiano sono sostanzialmente due. Prima di tutto gli scarsi investimenti nella rete, benché in crescita negli ultimi anni. Secondo Utilitalia, la federazione delle utilities italiane, in Italia si spendono tra i 32 e i 34 euro all'anno per abitante in investimenti nel settore. In Germania questo numero sale a 80, in Francia a 88, in Danimarca addirittura a 129. E non è un caso che le tariffe italiane siano più contenute rispetto al resto d'Europa, con effetti però evidenti sullo stato di salute degli acquedotti.

Non sorprende dunque che le tubature italiane abbiano un'età media decisamente elevata: il 40 per cento è stata posata negli ultimi 30 anni, un terzo tra 31 e 50 anni e il 25 per cento hanno addirittura più di 50 anni. E se procedessimo di questo passo, Utilitalia calcola che ci vorrebbero 250 anni per rinnovare completamente la rete di acquedotti italiana, un'impresa che terminerebbe nel 2272.