Invitalia, Domenico Arcuri lascia: al suo posto Bernardo Mattarella

Dopo 15 anni Domenico Arcuri lascia Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia. Al suo posto diventa Ceo Bernardo Mattarella, nipote del Capo dello Stato, che torna a Invitalia dopo 5 anni. "E’ stato un lungo cammino, che non sarebbe neppure iniziato senza le tante persone che lo hanno percorso insieme a me". Con queste parole si congeda Domenico Arcuri che ha guidato la società dal 2007, e che dal 2020 al 2021 è stato chiamato dal Governo Conte per ricoprire il ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid. "A loro, dalla più giovane che è arrivata la settimana scorsa, al più anziano che è in azienda dall'inizio, va la mia riconoscenza. Senza di loro non sarei stato in grado di fare nulla di ciò” scrive Domenico Arcuri in una lettera aperta pubblicata su Repubblica. Poi parla del nuovo Ad : “Bernardo Mattarella, ne sono sicuro, saprà fare altrettanto, se non meglio, di quello che sono riuscito a fare io". Infine conclude l’amministratore delegato uscente di Invitalia: "A me resta solo il rammarico di non essere più nelle condizioni di continuare ad occuparmi del bene comune. Che è tra i mestieri più gratificanti che esistono".