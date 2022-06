Superbonus 110, quali banche accettano ancora la cessione di credito

12/14 ©IPA/Fotogramma

“Il blocco della cessione del credito sta mettendo in serio rischio la sopravvivenza di imprese e professionisti”, che – per rispettare gli impegni contrattuali già presi con i committenti – “continuano ad accumulare crediti fiscali che restano in attesa di essere ceduti, con un conseguente grave problema di liquidità", scrivono in una nota gli enti