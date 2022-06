Bonus attività fisica adattata 2022: di cosa si tratta e a chi spetta

Molte Regioni hanno messo a punto programmi di esercizio fisico, non sanitari, per aiutare pazienti con una serie di condizioni croniche a svolgere esercizi motori. Dall'Agenzia delle Entrate arriva un credito d'imposta per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per tali attività, da utilizzare in dichiarazione dei redditi. Sarà un provvedimento del direttore del Fisco a fissare tempistiche e modalità per la domanda. Ecco cosa serve sapere