Bce: stop all’acquisto dei bond. A partire da luglio rialzo dei tassi

La Bce ha deciso di interrompere dal primo luglio l'acquisto di titoli con il programma Pepp. A luglio la Banca centrale europea alzerà i tassi dello 0,25% e per settembre la presidente Lagarde afferma che un incremento fino a 0,50% "sarà appropriato" se "le prospettive di inflazione nel medio periodo permarranno tali o si deterioreranno".

Lagarde: "Da guerra ed energia rischi elevati crescita"

La possibilità che "la guerra veda un'escalation" e quella di un "ulteriore impatto dirompente sulle forniture di energia all'area euro" continuano ad essere un "rischio significativo per la crescita", ha spiegato Lagarde. Prima di aggiungere, riferendosi a eventuali strumenti contro un ampliamento degli spread, di essere pronti in caso di necessità "a dispiegare un aggiustamento degli strumenti esistenti, o nuovi strumenti", contro la frammentazione finanziaria all'interno dell'area euro. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I VIDEO DEGLI INVIATI).