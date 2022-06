Sciopero aerei, oggi possibili disagi: ecco quali compagnie si fermano

2/10 ©IPA/Fotogramma

Le agitazioni coinvolgono in particolare 3 compagnie low cost: EasyJet, Volotea e Ryanair. Il personale di EasyJet si ferma dalle 13 alle 17, quello di Volotea e Ryanair dalle 10 alle 14. Ma non solo. Dalle 8 alle 20 c’è lo sciopero del personale Enav di Milano. Per 24 ore, a Linate si ferma anche il personale di Techno Sky, la società di logistica e manutenzione di Enav. Inoltre, per 24 ore incrocia le braccia anche una fetta del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Malpensa. Dalle 13 alle 17 fermi anche alcuni dipendenti di Ita Airways

Scioperi in programma a giugno 2022: il calendario delle agitazioni con date e orari