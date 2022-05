Inflazione, Serra: grave errore BCE non alzare tassi l'anno scorso

Per Davide Serra, intervenuto a Sky Tg24 Business dal Forum di Davos 2022, una inflazione così alta non è sostenibile ancora a lungo, per questo la BCE avrebe dovuto intervenire prima, già lo scorso anno, per alzare i tassi e cercare di rallentarla. Lagarde aumenterà il costo del denaro due volte di 0,25% da qui a settembre, il suo pronostico.

