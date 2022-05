Bonus casalinghe 2022: cos'è, come funziona, requisiti per ottenerlo

8/8 ©IPA/Fotogramma

Di Bonus casalinghe si è parlato anche in relazione al bonus di 200 euro del Dl Aiuti, e all'assegno unico (per chi ha 67 anni di età, con limiti di reddito previsti dalla legge, per 468,10 euro per 13 mensilità), perché le misure possono riguardare anche la categoria delle casalinghe, ma non si tratta mai di un vero e proprio bonus ad hoc. Inoltre c'è la cosiddetta “assicurazione casalinghe”, la polizza assicurativa Inail per chi si prende cura in modo esclusivo, abituale, gratuito e senza vincoli di subordinazione, dell’ambito domestico e della famiglia