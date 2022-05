Business English, la lingua del lavoro: come impararla

Secondo i dati di Babbel for business, il 53% degli italiani pensa che l’inglese sia utile per il lavoro e le trasferte lavorative. Il 34% lo parla a livello colloquiale, ma non professionale. Strumenti digitali ed e-learning possono essere le chiavi per un apprendimento mirato che sia utile per la carriera

Conoscere lingue straniere è una delle chiavi del successo, soprattutto in ambito lavorativo. Secondo i dati di Statista , l’inglese risulta essere la lingua più parlata nel mondo, seguita dal Cinese (mandarino) e dall’Hindi. Nel 2022, le persone che parlano inglese - come prima o seconda lingua - sono circa 1,5 miliardi. Questo indica quanto sia cruciale conoscere questa lingua per comunicare a livello globale. E quanto questo idioma diventi fondamentale in un mondo del lavoro sempre più interconnesso. Quando si parla di inglese e mondo del lavoro non si parla però di competenze linguistiche di base, perché nel mondo lavorativo l’inglese scolastico potrebbe non bastare. Serve conoscere il cosiddetto Business English.

Cos’è il Business English

Il Business English permette non solo di acquisire un vocabolario adeguato, ma anche di avere una conoscenza più approfondita dei contesti specifici e delle competenze interculturali necessarie nel proprio ambito lavorativo. Secondo i dati elaborati da Babbel for business, il 70% degli italiani pensa che l’inglese sia la lingua più utile per la crescita personale, mentre il 53% pensa che sia utile per il lavoro e per le trasferte lavorative. Il 61% inoltre usa l’inglese sul posto di lavoro. Va però sottolineato che il 34% parla inglese a livello colloquiale, ma non professionale.

Babbel for Business, una formazione digitale

Nel settore dell’apprendimento linguistico - quindi anche per il Business English - Babbel for Business offre alle aziende corsi di lingue digitali. L’e-learning e i corsi online sono infatti la soluzione a un periodo di incertezze, come quello portato dalla pandemia, dove i dipendenti potrebbero non voler partecipare a delle lezioni in presenza mentre lavorano da casa. Il vantaggio è che la formazione digitale è flessibile e indipendente dalle misure sanitarie. L’offerta riguarda un'unica piattaforma, per tutti i livelli di apprendimento e tutte le lingue. Offrendo brevi lezioni “in pillole” questo tipo di corsi si adatta anche alle giornate lavorative più impegnative, permettendo di studiare in modo regolare e costante. Inoltre, la formazione digitale può essere utilizzata sia come training intensivo che come benefit per i dipendenti e i progressi nell'apprendimento possono essere monitorati grazie ai report di utilizzo.