Tesla, Elon Musk cede azioni per 4 miliardi: “No altre vendite”

Il miliardario Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ha venduto circa 4 miliardi di dollari in azioni della società di veicoli elettrici Tesla nei due giorni dopo che il consiglio di amministrazione di Twitter ha accettato la sua offerta di acquisto. Secondo i documenti rilasciati ieri dalla US Securities and Exchange Commission (SEC), Musk ha venduto più di 4,4 milioni di azioni Tesla tra martedì e mercoledì di questa settimana a prezzi che vanno da 870 a 1.000 dollari per azione.