Fincantieri, ecco le nomine: il generale Claudio Graziano presidente

Graziano presidente

Bussola strategica, il piano per la Difesa europea

La novità è la presidenza affidata al generale Claudio Graziano, ex capo di Stato maggiore dell'Esercito e della Difesa e attualmente alla guida del Comitato militare dell'Unione europea. Nell'ultimo vertice di Versailles è stato tra coloro che hanno sostenuto la necessità di accelerare sulla costituzione di un esercito europeo, che entro il 2025 vedrà la creazione di una prima unità con 5mila soldati. Con la sua esperienza a livello internazionale avrà dunque un forte ruolo di indirizzo per il business dell'azienda, controllata per il 71% da Cassa depositi e prestiti e dunque dallo Stato. Obiettivo è rafforzare la divisione militare di Fincantieri, aumentando gli ordini per le imbarcazioni militari. Il nuovo vertice sarà formalizzato nel consiglio di amministrazione di metà maggio. Rimane, invece, alla guida di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, Elisabetta Oliveri sarà il presidente. Una conferma importante per Ansaldo Energia, dove rimane AD Giuseppe Marino, chiamato alla fine del 2019 a guidare la controllata da Cdp. Dopo l’aumento di capitale, ha risanato la società e ne ha curato il rilancio riportando nel 2021 i conti in utile.