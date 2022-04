Atlantia, Perez presidente del Real Madrid prepara offerta d'acquisto

Allo stato attuale non sono stati raggiunti accordi precisi e non vi è alcuna certezza che venga avanzata un'offerta definitiva vincolante, nè sui relativi termini

Il gruppo infrastrutturale spagnolo Acs di Florentino Perez ha fatto una "proposta preliminare non vincolante" alla holding dei Benetton Edizione, attraverso i fondi d'investimento Global Infrastructure Partners e Brookfield Infrastructure, in merito a una "possibile offerta per Atlantia". E' quanto si legge in un comunicato. La Acs e il consorzio Global Infrastructure Partners e Brookfield Infrastructure hanno un accordo di esclusiva in base al quale - in maniera subordinata al perfezionamento di un'eventuale offerta da parte del consorzio - Acs potrebbe acquisire la maggioranza delle concessioni autostradali di Atlantia.