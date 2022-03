Borsa, Piazza Affari apre in rialzo. Petrolio in calo

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 24.593 punti. Anche le altre Borse europee avviano in rialzo la prima seduta della settimana. La guerra in Ucraina resta al centro dell'attenzione degli investitori con gli effetti delle sanzioni alla Russia. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,49%), Parigi (+0,38%), piatta Londra (+0,03%), Madrid (+0,29%). Alla Borsa di Mosca torna la negoziazione su tutti i titoli azionari, dopo la riapertura parziale del 24 marzo scorso con soli 33 titoli (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO LIVE - LO SPECIALE). Resteranno in vigore alcune restrizioni sull'orario delle contrattazioni per le azioni e resta in vigore il divieto di vendita allo scoperto. Quotazioni del petrolio in netto calo in avvio di settimana: il greggio Wti cede il 3,82% a 109,55 dollari al barile mentre il greggio del Mare del Nord cede il 3,41% a 116,53 dollari al barile.