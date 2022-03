Usa, nel 2021 aumentano super ricchi e vendite delle case di lusso

A metterlo in evidenza è il report pubblicato da Coldwell Banker Global Luxury sulle tendenze del lusso nel real estate. Previsto lo stesso trend nel 2022 ascolta articolo Condividi

Il Covid ha reso sempre più evidente la spaccatura tra ricchi e poveri. Con i ricchi diventati ancora più ricchi. Lo testimonia il mercato immobiliare Usa: nel 2021 sono aumentati i super ricchi e sono cresciute le vendite di case di lusso. Un fenomeno esteso a livello mondiale. A metterlo in evidenza è il Report pubblicato da Coldwell Banker Global Luxury, in collaborazione con l’Institute for Luxury Home Marketing e Wealth-X .

Boom per le case di lusso approfondimento Bloomberg, Elon Musk chiude 2021 in testa alla classifica dei ricchi Se i ricchi che hanno un patrimonio di oltre 5 milioni di dollari sono aumentati a livello mondiale del 19,8%, per un totale di 3.612.730 persone, una percentuale ancora più alta riguarda i "paperoni" degli Stati Uniti, che sono cresciuti del 24,8%. Lo studio mette in relazione questa crescita con un maggiore acquisto di immobili: nel 2021 negli States le vendite di case unifamiliari di lusso sono aumentate del 14,5%, mentre i prezzi sono cresciuti del 20,3% rispetto al 2020. Su base annua, le vendite di case di lusso hanno registrato un aumento anche più significativo (+29,6%) e un incremento dei prezzi (+16,6%).

Tornano gli acquirenti internazionali approfondimento Cina, i super ricchi hanno guadagnato 1.500 miliardi con la pandemia Nel report di Coldwell Banker Global Luxury si affronta anche il ritorno degli acquirenti internazionali. A differenza del 2021, che ha visto acquirenti provenienti soprattutto dal mercato interno, nel 2022 - grazie alla crescita degli investimenti in Borsa e in criptovalute - gli agenti si aspettano un afflusso da parte di nuovi milionari provenienti da tutto il mondo. Un'altra tendenza riguarda le soglie dei prezzi in crescita: se l'aumento dei prezzi normalmente fa calare la domanda, tale regola non si applica a questa particolare fascia di mercato.

La mappa del lusso negli Usa approfondimento Dove stanno emigrando i super ricchi Si affaccia anche una nuova mappa del lusso. I consumatori facoltosi non sono più concentrati in città come Los Angeles e New York. Sono ovunque, negli Stati che fanno parte della cosiddetta "cintura del sole": Arizona, Florida, Nevada, Nord e Sud Carolina, Oklahoma, Tennessee e Texas. Molte aziende hanno spostato i propri quartier generali nell'area di Tampa Bay, e lo stesso hanno fatto numerosi compratori facoltosi. Il Texas è diventato la destinazione più importante per un alto numero di aziende californiane, seguito da Arizona, Nevada e Colorado.