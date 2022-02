Borse 25 febbraio, Europa apre in rialzo poi rallenta, balzo di Mosca

All’indomani dell’inizio dell’invasione in Ucraina, l'indice di riferimento russo Moex avanza del 14,44%. Avvio in positivo per Londra, Parigi, Francoforte e Madrid, mentre Milano è altalenante. Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo ascolta articolo Condividi

Nuova giornata di contrattazioni sui mercati, alla luce dell’invasione russa in Ucraina iniziata ieri. La Borsa di Mosca vola in avvio di seduta dopo il tonfo di ieri, così come aprono in rialzo le Borse europee salvo poi scendere a metà mattina. Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo.

Balzo di Mosca dopo il crollo, indice Moex +14% vedi anche Ucraina, non solo le banche: cosa prevedono le sanzioni alla Russia Gli indici della Borsa di Mosca rialzano la testa con un balzo in avanti, dopo il crollo della vigilia con l'avvio delle operazioni militari in Ucrania e l'annuncio delle sanzioni da parte della comunità internazionale. L'indice di riferimento Moex avanza del 14,44%, dopo il calo del 33% di ieri. L'indice Rts in dollari guadagna il 25,38%, dopo la flessione del 38% della vigilia. Sul fronte valutario in recupero il rublo sul dollaro e sull'euro. il cambio tra dollaro e rublo scende a 83,05, dopo il massimo di ieri sfiorando quota 90. Le contrattazioni tra euro e rublo scendo a 93,02, dopo il massimo di ieri a 101,03.

Europa rallenta, Milano altalenante approfondimento Italia-Russia, tutti i numeri dei rapporti commerciali tra i due Paesi Le Borse europee rallentano dopo lo sprint iniziale, che aveva visto Milano aprire a +1,03% con l’indice Ftse Mib a 25.136 punti. Nel Vecchio continente sono in modesto rialzo le banche (+0,1%) e l'energia (+0,5%) mentre il prezzo del petrolio prosegue la corsa e il gas è in flessione. Gli investitori ritengono che le sanzioni alla Russia, decise per l'invasione in Ucraina, non avranno un impatto elevato sulle esportazioni chiave. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,9%. Tonica Londra (+1,4%). In terreno positivo anche Parigi (+0,8%) e Francoforte (+0,6%), dopo i dati su inflazione e Pil, e Madrid (+0,3%). Altalenante Milano, che gira in calo ma poi torna nuovamente ben intonata con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 25.103 punti. Prosegue in rialzo il prezzo del petrolio. Il wti sale a 94,16 dollari al barile (+1,4%) e il Brent a 100,86 dollari (+1,8%). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1186 a Londra.

L’Asia chiude in rialzo leggi anche Draghi, discorso in Parlamento su Ucraina: "Preoccupa impatto energia" Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo dopo il tonfo della vigilia con l'attacco della Russia in Ucraina. Chiusura in positivo per Tokyo (+1,95%). Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di rivalutazione sul dollaro a 115,20, ed è poco variato sull'euro a 129,20. Le Borse cinesi trovano un mini-rimbalzo e chiudono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,61%, a 3.451,41 punti, mentre quello di Shenzhen sale dell'1,21%, a quota 2.310,07.