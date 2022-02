Volkswagen: trattative avanzate per la quotazione di Porsche in Borsa

È in fase avanzata la trattativa tra Volkswagen AG e Porsche Automobil Holding SE per una potenziale IPO. Le parti hanno negoziato un accordo quadro che costituirà la base per ulteriori passaggi in vista di una quotazione

Il gruppo Volkswagen sta apparentemente andando avanti nei suoi piani di quotare in borsa la sua filiale di auto sportive Porsche. VW ha annunciato martedì di essere in trattative avanzate con la holding Porsche Automobil Holding, che è anche il principale azionista di VW. Volkswagen e Porsche Holding hanno negoziato un accordo su punti chiave che dovrebbero costituire la base per ulteriori passi in preparazione di una possibile offerta pubblica iniziale (Ipo) per Porsche. Una decisione finale non è ancora stata presa, ma ci sono state speculazioni per qualche tempo su una possibile Ipo di Porsche. Le azioni privilegiate di Volkswagen sono balzate dell'8,5% dopo l'annuncio. Anche le azioni della holding Porsche sono salite di oltre il 10% durante le contrattazioni della mattina.