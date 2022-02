Trenitalia e Wetaxi, partnership per prenotare insieme treno e taxi

Prenotare il taxi insieme al biglietto del treno sarà possibile grazie alla partnership di Ferrovie dello Stato con il gruppo Wetaxi. L’obiettivo è quello semplificare il viaggio unendo la velocità del treno con la possibilità di raggiungere in taxi la stazione o la destinazione finale del proprio viaggio

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Wetaxi hanno avviato una partnership per coprire il primo e l’ultimo miglio del viaggio in maniera più facile grazie alla possibilità di prenotare il taxi insieme al biglietto di Frecce, Intercity e Intercity Notte e allo stesso tempo accumulare punti CartaFreccia. Con il claim “L’integrazione che semplifica il viaggio”, il progetto rende più integrati e sostenibili gli spostamenti dei viaggiatori per raggiungere stazioni, uffici, hotel e luoghi di interesse.

Mobilità integrata

Le due aziende hanno sviluppato un innovativo servizio di mobilità integrata che prevede la possibilità di richiedere su trenitalia.com il taxi con Wetaxi contestualmente all’acquisto dei biglietti di Frecce, Intercity e Intercity Notte oppure direttamente dal treno tramite il Portale Frecce. In pochi passaggi i passeggeri di Frecce e Intercity potranno pianificare facilmente i propri itinerari e viaggiare dalla porta di casa fino alla loro destinazione finale. Quanto fatto finora da Trenitalia e Wetaxi rappresenta un primo passo fondamentale nella direzione dell’intermodalità: il servizio è disponibile per tutti i passeggeri Trenitalia che viaggiano da e verso Roma, Milano, Napoli e Torino con Frecce e Intercity. Nei prossimi mesi le due aziende intendono allargare la copertura del servizio a tutto lo Stivale continuando ad innovare il servizio offerto.