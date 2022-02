Caro energia, Giorgetti: "Necessarie risorse oltre quelle disponibili"

Il ministro durante il question time al Senato: "Credo che già domani il governo interverrà nuovamente cercando di prevedere o di replicare anche per il secondo trimestre le misure che abbiamo già adottato a gennaio". E sul Superbonus: "Si rimedierà a breve"

"E' evidente che l'ammontare degli aumenti" dei prezzi dell'energia "richiederebbe disponibilità finanziarie ben oltre quelle consentite dall'attuale strumento di bilancio. Molto faticosamente al Mef si sta cercando di costruire una dote finanziaria significativa, però a bilancio invariato è evidente che è molto difficile dare una risposta compiuta e definitiva a questo tipo di fenomeno". E' quanto ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in question time al Senato rispondendo ad un'interrogazione sul supporto al sistema produttivo in seguito ai rincari dell'energia.

"Credo che il governo interverrà già domani"

"Credo che già domani, o comunque rapidamente, il governo interverrà nuovamente cercando di prevedere o di replicare anche per il secondo trimestre le misure che abbiamo già adottato a gennaio - ha spiegato sempre Giorgetti - In qualche caso cercheremo anche di risolvere dei problemi applicativi che hanno non risolto casi di autoproduzione dell'energia".

"Superbonus, si rimedierà a breve"

Giorgetti parla poi del superbonus: "Il governo è intervenuto, diciamo così in modo rozzo con il blocco delle cessioni. Credo che a questo problema che ha creato oggettivamente una situazione di blocco e grave tensione nel settore si rimedierà a brevissimo con un provvedimento di urgenza, che contemplerà però anche altre misure credo per formalizzare l'attività economica legata all'edilizia e al superbonus, comprese - credo di poter anticipare - anche nuovi strumenti sanzionatori per reprimere ed evitare che succeda ancora".