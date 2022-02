Bper compra Carige e si candida per il terzo polo bancario italiano

Bper si compra Banca Carige confermandosi, sotto la regia del Gruppo Unipol, come la più convinta candidata all'edificazione di un terzo grande polo bancario italiano, a fianco di Intesa e Unicredit. L'istituto modenese, assistito da Mediobanca e Rothschild, ha raggiunto un accordo per rilevare dal Fitd l'80% di Carige. I valori dell'operazione restano quelli già delineati nell'offerta preliminare dello scorso 10 gennaio: Genova verrà pagata un euro, previa ricapitalizzazione a carico del fondo per 530 milioni. Seguirà l'opa degli emiliani sul restante 20% del capitale a 0,8 euro per azione, prezzo a cui si è allineato il titolo a Piazza Affari.

Closing entro il 30 giugno

L'intesa arriva al termine di una due diligence di alcune settimane, partita dopo che il Fitd aveva preferito l'offerta di Bper a quella del Credit Agricole. Il closing dovrà arrivare entro il 30 giugno, così da permettere a Bper di avvalersi degli incentivi fiscali del governo: si tratta di circa 350-370 milioni che, in aggiunta ai 530 iniettati dal Fitd, "dovrebbero permettere di coprire i costi di ristrutturazione e integrazione" e assicurare a Modena neutralità patrimoniale, miglioramento dell'asset quality e significativo accrescimento della redditività dal 2023.