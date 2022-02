Intesa San Paolo, utili in crescita di quasi il 20% rispetto al 2020

Il consiglio di amministrazione che si è svolto in due tempi ha proposto di restituire ai soci altri 4,9 miliardi, di cui 1,5 da saldo dividendo (7,89 centesimi di euro per azione che si aggiungono all'acconto da 1,4 miliardi già pagato) e 3,4 miliardi di buyback. La distribuzione partirà dal 25 maggio 2022 (con stacco cedole il 23 maggio e record date il 24 maggio. Nell'intero 2021 i proventi operativi netti si sono attestati a 20,8 miliardi (+1,9%), con interessi netti a 7,9 miliardi (-4,6%) e commissioni nette a 9,5 miliardi (+9,3%). In calo dell'1,1% a 10,9 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income in calo al 52,5%, quasi in linea con la media del settore (51,5%).

Il nuovo piano industriale al 2025

L’amministratore delegato Carlo Messina ha anche parlato del nuovo piano industriale al 2025 e delle strategie che costruiranno "la banca per i prossimi 10 anni". Prevista la distribuzione agli azionisti di oltre 22 miliardi di dividendi cash con un payout ratio del 70% per ogni anno e un buyback nel 2022 per 3,4 miliardi. Distribuzione che però a partire dal 2023 sarà valutata anno per anno. L'andamento del business prevede ricavi in aumento del 2,3% annuo a 22,8 miliardi, 2 miliardi in più rispetto al 2021, di cui 1,6 di commissioni e 200 milioni dall'attività assicurativa. Per gli interessi netti è attesa una crescita media annua dello 0,5%. Mentre i costi operativi sono previsti in calo dello 0,8% annuo, con un rapporto cost/income stimato ulteriormente in calo dal 52,5% del 2021 al 46,4%. L'utile netto è visto al 2025 a 6,5 miliardi dai 4,2 miliardi del 2021 (oltre 5 nel 2022), in crescita dell'11,8% medio annuo.