Consob: attenzione alla volatilità e alle truffe sulle cryptovalute

Gli italiani sono sempre più interessati alle cryptovalute e al trading online. Ma attenzione alle truffe, che possono arrivare anche da celebrity come Kim Kardashian, come denunciano alcuni investitori. GUARDA IL VIDEO

Secondo l'ultimo rapporto della Consob sul risparmio delle famiglie l'attenzione degli italiani nei confronti delle cryptovalute, Bitcoin in testa, è sempre più alta. Ma sono strumenti che vanno maneggiati con cura: la volatilità del loro valore è estremamente elevata, e anche le truffe non mancano. Lo ha detto a Sky TG24 Business Nadia Linciano, responsabile ricerca della Consob.

Un dei tanti casi avrebbe riguardato anche la modella Kim Kardashian, che è stata denunciata - assieme ad altri vip - per aver sponsorizzato alcuni token di cryptovalute che ha poi venduto una volta salito il prezzo, per via dei molti acquisiti seguiti ai suoi post.

Guarda l'intera puntata di Sky TG24 Business del 12 gennaio 2022, in cui sono stati ospiti anche Carlo De Luca (Gamma Capital Markets) e Fabio Marra (Homepal).