Buitoni, addio allo storico marchio: stop alla concessione Nestlé

Nessuna riconferma da parte della Nestlè. Dopo 13 anni dall’acquisizione dello storico pastificio aretino, la multinazionale svizzera (detentrice del logo) dice addio alla Buitoni e non rinnova la concessione al gruppo Newlat Food Spa, azienda del settore agroalimentare con i marchi Dalverde, Polenghi e Giglio. Con l’inizio del nuovo anno, dunque, il brand nato nel 1827 a Sansepolcro grazie allo spirito imprenditoriale di Giulia e Giovanbattista Buitoni, smette di esistere. Rimane la fabbrica che potrà produrre solo con altri loghi, mentre il marchio resta di proprietà di Nestlè, che per diciotto mesi si impegna a non venderlo.

Fine degli accordi

approfondimento

Nestlè premia i suoi dipendenti con un bonus da 2500 euro

Già nel 2019, nel momento in cui è approdata in Borsa, la Newlat Food Spa aveva annunciato di essere pronta a rinunciare al brand più noto, che fino a oggi ha originato un fatturato pari a circa il 16% del totale. La fine degli accordi su Buitoni ha seguito la scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2020 per i Paesi extra Ue e al 31 dicembre 2021 per i Paesi Ue. Secondo quanto riportato già all’epoca da Il Sole 24 Ore Radiocor, infatti, nella documentazione per la quotazione il gruppo dichiarava nero su bianco di non voler rinnovare il contratto con il colosso svizzero.