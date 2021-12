Zegna a Sky TG24: "Tracciata nuova strada per business italiano"

Gildo Zegna intervistato da Sky TG24 si dice orgoglioso ed emozionato per la quotazione del primo fashion brand italiano alla borsa di New York. L'INTERVISTA

Il primo giorno di quotazione è stato un successo: il titolo del gruppo Zegna ha guadagnato il 5,92 per cento a Wall Street. Si tratta del primo fashion brand italiano a quotarsi nella più importante borsa del mondo. L'amministratore delegato Gildo Zegna a Sky TG24 si dice "orgoglioso ed emozionato".

"Una strada nuova"



Alle domande del corrispondente Marco Congiu risponde così: "penso che abbiamo tracciato una strada nuova per il family business italiano. E ci sono tante aziende anche più brave di noi che potrebbero seguire la stessa strada. Però, importante: governance e consiglieri indipendenti". Una via che non tutti gli imprenditori italiani hanno scelto, e non a caso sono storicamente molto refrattari alle quotazioni in borsa.

Zegna ha anche rivelato che il percorso di quotazione, annunciato lo scorso luglio, è stato messo a rischio da un attacco hacker per cui "il progetto ha rischiato di saltare".

Eccellenza Made in Italy



L'ingresso di Zegna nel santuario della finanza globale è un nuovo successo italiano in quest'anno fortunato. É proprio l'amministratore delegato a spingere sull'italianità: "quando ho letto che l'Economist aveva scelto l'Italia come paese dell'anno mi ha riempito di orgoglio. Era ora che dessero a noi un giusto tributo grazie al Presidente Draghi ma grazie a tutti quelli come noi, e con le nostre maestranze, che si siamo fatti un mazzo incredibile e che sono bravi, perché il Made in Italy siamo primi nel mondo". Secondo Gildo Zegna viviamo "la ripartenza rinascimento italiano, del nostro Paese".

Guarda qui sotto l'intera puntata di Sky TG24 Business del 21 dicembre 2021, in cui è andata in onda l'intervista al Ceo di Zegna. Ospiti sono stati Gian Marco Salcioli (Assiom Forex) e Carlo Rosa (DiaSorin).