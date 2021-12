Borse spaventate da Omicron, niente 'rally di Natale' per ora

Le borse asiatiche hanno perso quasi due punti percentuali, come anche quelle europee: Francoforte e Milano chiudono attorno al -2 per cento. GUARDA IL VIDEO

Le borse di tutto il mondo stanno soffrendo l'aggravarsi della pandemia, in particolare per via della variante Omicron. Prima i listini asiatici, poi quelli europei e infine Wall Street: sono tutti accomunati da forti segni meno. A soffrire sono soprattutto i titoli di compagnie aeree e legate al settore del turismo. Ma anche le banche quotate a Piazza Affari sono risultate tra le società peggiori di giornata.

Di questo ha parlato Stefano Gianti (Swissquote) a Sky TG24 Business, guarda nel video un estratto del suo intervento.

Recupera invece qui sotto l'intera puntata di Sky TG24 Business, in cui sono stati nostri ospiti Antonio Cesarano (Intermonte Sim) e Carlo Alberto Carnevale Maffè (Sda Bocconi).