Bper vuole Banca Carige per 1 euro, salvataggio a carico delle banche

Una delle più importanti banche del paese, Bper (ex Banca Popolare dell'Emilia-Romagna) si è fatta avanti per acquisire Banca Carige, l'istituto genovese da anni in difficoltà fino ad arrivare in amministrazione straordinaria. L'offerta prevede 1 euro per l'acquisto della maggioranza delle azioni detenute dal Fondo Interbancario, partecipato da tutte le banche del paese e che aveva messo in sicurezza l'istituto.

Rony Hamaui, docente di gestione delle banche all'Università Cattolica, ha promosso l'operazione: «se andrà a buon fine la sesta banca italiana diventerà la quarta» a detto a Sky TG24 Business «anche se l'operazione non sarà indolore per il sistema bancario» per via della richiesta di ricapitalizzazione del Fondo Interbancario per 1 miliardo «che non sono pochi, ma necessari per la stabilità del sistema, che è un bene comune». Secondo Hamaui «è un processo di consolidamento che serve al paese, l'operazione ha una valenza industriale e strategica». Guarda il suo intervento nel video.

Recupera la puntata di Sky TG24 Business del 15 dicembre, in cui è stata nostra ospite anche Claudia Segre (Global Thinking Foundation).