Bnl, dipendenti in sciopero il 27/12 contro piano di esternalizzazione

I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori di Banca Nazionale del Lavoro il prossimo 27 dicembre contro le esternalizzazioni. Lo si legge in una nota congiunta di Fab, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin dopo che è stata "espletata e completata con esito negativo in data 9 dicembre la procedura obbligatoria di conciliazione prevista dalla legge e dall'accordo di categoria".

Le motivazioni

Nel dettaglio, la protesta è indetta per il mancato accordo su "chiusura delle filiali e ricadute in termini di mobilità funzionale e geografica, cessione di pacchetto di controllo di società prodotto strategica come Axepta, carenza di organico nelle filiali e pressioni commerciali, modello di presenza sul territorio e ritardo nel numero di assunzioni concordate negli accordi sindacali relativi alla cosiddetta Q100".