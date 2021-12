Le Borse come il fantacalcio? Le app per imparare a investire

Come avvicinarsi al mondo degli investimenti in modo semplice e istruttivo: Starting Finance è una delle app più scaricate per imparare a muoversi in Borsa con piena consapevolezza. Ecco come (guarda il video)

A Sky Tg24 Business diamo spesso spazio alla divulgazione finanziaria: come imparare a prendersi cura dei propri risparmi in modo consapevole e informato. Marco Scioli, cofondatore di Starting Finance, ci racconta come nasce e si diffonde la seconda app più scaricata in Italia in questo ramo: "Simula l'andamento reale delle borse principali, a partire da Wall stree tma non solo: l'utente compra e vende titoli con soldi virtuali, così si esercita a imparare le dinamiche dei mercati. Un po' come col fantacalcio, ci basiamo su dati reali, su quanto avviene in campo".

Nella puntata del 13 dicembre (rivedila qui), spazio anche alle scelte di BCE e FED, che si riuniscono in settimana, con Davide Biocchi, trader professionale, e un focus sui 20 anni dell'Euro con Roberto Sommella, direttore di MF Milano Finanza.