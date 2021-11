7/10 ©Ansa

La richiesta del Bonus mamma può avvenire attraverso un modulo debitamente compilato scaricato dal sito dell’Inps, oppure attraverso i servizi telematici come quello didattico, i contact center al numero 803164 o 06164164 e i patronati. Alla domanda deve essere allegato o lo stato di gravidanza o, per le cittadine straniere, permesso di soggiorno. Per chi adotta o prende in affido ci deve essere un documento ufficiale che attesti “la pratica”