Tim, offerta amichevole di Kkr. Landini: "Governo agisca"

Il fondo americano Kkr ha presentato a Tim una manifestazione d’interesse su un’offerta di pubblico acquisto amichevole - per ora non vincolante - sul 100% delle azioni della compagnia telefonica, a 0,505 euro l’una. La proposta ha già prodotto i suoi effetti in Borsa: in asta di preapertura l’azienda di Gubitosi segnava un rialzo del 15,4%, in apertura il guadagno teorico è del 31% e Tim finisce subito in asta di volatilità dove segna un rialzo del 22,8% a 0,42 euro. Il titolo, venerdì 19 novembre, aveva chiuso in crescita del 3,65% a 0,34 euro. Il primo azionista di Tim, Vivendi, i sindacati e alcuni esponenti della politica guardano con attenzione agli sviluppi.

La reazione di Vivendi approfondimento Tim: da Kkr offerta 'amichevole' a 50 centesimi per azione L’offerta a sorpresa non è piaciuta ai rappresentanti di Vivendi, primo azionista di Tim, con il 23,8% di proprietà delle azioni. La società francese ha ribadito di essere "un investitore di lungo termine in Telecom Italia", ricordando "la propria disponibilità e volontà a collaborare con le autorità e le istituzioni pubbliche italiane per il successo a lungo termine di Tim".

Mef: “Una notizia positiva per il Paese” leggi anche Tim, attraverso Fibercop fibra ottica ultraveloce a Spoltore La preoccupazione di Vivendi non sembra, per il momento, trovare una sponda tra le istituzioni. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha commentato la proposta di Kkr come una “notizia positiva per il Paese”. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, si legge in una nota del Mef, “sarà in primo luogo il mercato a valutare la solidità del progetto". Sarà un gruppo di lavoro composto da esperti ed esponenti di governo a seguire il dossier, a partire dal ministro dell’Economia Daniele Franco e quello per la Transizione digitale Vittorio Colao, fino al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e al sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli.

Landini: “Il governo non subisca logiche di mercato” leggi anche Riello: Landini, servono leggi contro fuga multinazionali Non vede di buon occhio l’operazione il segretario della Cgil Maurizio Landini secondo cui “in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni lo Stato italiano deve agire e non può subire semplicemente la logica del mercato", come ha detto in un’intervista a Repubblica. Landini sostiene la necessità di "un piano industriale finalizzato alla costruzione della rete unica senza escludere il ricorso al golden power, se il progetto di Kkr dovesse essere in contrasto con l'interesse industriale ed occupazionale del Paese". Il segretario Cgil ha ricordato come da tempo “le organizzazioni sindacali chiedono la costituzione di una Rete unica e di un campione nazionale unico e competitivo capace di difendere e qualificare l'occupazione". Di qui la proposta di costituire "un'Agenzia nazionale per lo sviluppo industriale e di convogliare tutti i fondi per gli investimenti nei vari settori, compresi quelli previsti nella legge di Bilancio, in un unico grande Fondo speciale per la transizione industriale".