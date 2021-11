Bill Gates investe 4 miliardi nel primo reattore nucleare nel Wyoming

L'imprenditore ha scelto il settore energetico per investire i suoi capitali: TerraPower ha in cantiere il suo primo reattore nucleare con tecnologia Netrium

Il leader di Microsoft ha deciso di investire nell’energia nucleare: Bill Gates, co-fondatore della TerraPower, azienda statunitense di progettazione di reattori nucleari fondata nel 2006 con sede a Bellevue, ha scelto la città di Kemmerer, nel Wyoming, per installare il primo reattore nucleare che sorgerà entro il 2028 che utilizzerà la nuova tecnologia nucleare denominata Netrium.

Impianto da 4 miliardi

Il luogo è stato scelto tenendo in considerazione alcune caratteristiche tecniche, sociali e geologiche, tra cui la scarsa sismicità dell’area e l’approvazione da parte della comunità che ha accettato lo sviluppo del reattore. Nel complesso, l’impianto nucleare avrà un costo di circa 4 miliardi di dollari, con una vita stimata di 60 anni e apporterà un quantitativo di energia elettrica pari 345 MW. Inoltre, è previsto un piano per far aumentare la capacità energetica fino a 500 MW.