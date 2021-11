Mignanelli (Cerved): "Governo usi Pnrr per Pmi a rischio"

Dall'ultimo rapporto Cerved 2021, emerge come le nostre Pmi abbiano reagito alla pandemia in modo resiliente, grazie anche alle misure emergenziali adottate. Non mancano però i rischi, legati soprattutto alla possibile insolvenza e ai mancati pagamenti nei settori più colpiti. IL VIDEO

"La cosa delicata che deve fare adesso il governo è gestire i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (LO SPECIALE DI SKY TG24) e focalizzarsi molto attentamente su 27mila imprese che sono in mezzo, ossia economicamente sane, ma in tensione finanziaria: queste sono quelle su cui bisogna immettere capitali di debito ed equity per consentire loro di superare questa fase di crisi e non aumentare quei numeri". Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved, ha commentato così a Sky TG24 Business i risultati dell'ultimo rapporto dell'agenzia sulle Pmi italiane.