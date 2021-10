S&P conferma il rating BBB per l'Italia e alza l'outlook a positivo

Standard & Poor's ha confermato il rating BBB per l'Italia, alzando l'outlook da stabile a positivo. La revisione al rialzo da parte dell'agenza di rating è legata all'impegno del governo di Mario Draghi a portare avanti riforme per la crescita: "Prevediamo una forte ripresa spinta dagli investimenti nel 2021 e nel 2022", con il Pil italiano sopra i livelli del 2019 "con un anno di anticipo rispetto alle previsione", si legge in una nota. S&P stima per l'Italia una crescita del Pil del 6% quest'anno e del 4,4% nel 2022.