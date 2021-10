Alitalia, programma MilleMiglia va avanti: atteso il bando

MilleMiglia, lo storico programma di fidelizzazione di Alitalia, continua a garantire la possibilità di accumulare miglia e di utilizzare quelle presenti in portafoglio, in attesa che venga pubblicato il bando per la vendita dell'asset

Sebbene il vettore aereo di Alitalia non sia più operativo, il programma MilleMiglia continua a garantire agli oltre 6 milioni di soci iscritti la possibilità di accumulare miglia e di utilizzare quelle presenti in portafoglio. A precisarlo è una nota di Alitalia in cui viene precisato che dal 15 ottobre scorso, anche se Alitalia è in amministrazione straordinaria, i soci possono continuare ad accumulare miglia, utilizzando i servizi offerti da 60 partner e possono anche utilizzare quelle presenti in portafoglio.



I nuovi servizi dello storico programma di fidelizzazione "MilleMiglia"



I titolari delle carte di credito MilleMiglia, collegate al circuito Mastercard, possono continuare ad accumulare miglia ad ogni acquisto, conservando vantaggi legati al mondo dei viaggi. Rinnovata anche la collaborazione con Air France, con KLM Royal Dutch Airlines e con Middle East Airlines, compagnie partner dell'alleanza SkyTeam che, con un network di oltre 200 destinazioni nel mondo, consente di guadagnare ulteriori miglia su tutti i loro voli. Il nuovo sito di riferimento, creato dopo la vendita del dominio precedente, è www.mymiglia.com