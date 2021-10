Brunetta: con fine smart working nella Pa Pil 2021 al 6,2- 6,3%

La prossima settimana sarà il D-Day con il green pass per tutto il mondo del lavoro e il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione

Il green pass e il ritorno al lavoro in presenza nella p.a, ma anche il Pil previsto per questo ultimo trimestre e per il 2022. Sono questi i temi affrontanti dal Ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta a 'Forum in Masseria'. Un ministro che, con ottimismo, ha parlato anche di nuovi posti di lavoro e di una nuova pubblica amministrazione dove ad essere selezionati saranno i talenti migliori.