B20, il 7 e 8 ottobre a Roma il summit finale: ospiti e programma

Si chiudono i lavori della community che rappresenta oltre 6,5 milioni di imprese. La B20 Chair Emma Marcegaglia presenterà la dichiarazione finale e sarà l’occasione per annunciare i "Policy Paper" rivolti ai governi del G20, ossia linee guida che contengono 32 policy recommendation, 93 call to action e 37 KPI per misurare l’attuazione e l’impatto delle proposte dell’industria. Ecco come seguire la diretta

Il lavoro durato quasi un anno della community del B20, che rappresenta oltre 6,5 milioni di imprese, arriva al suo culmine con il Final Summit del B20, in programma il 7 e 8 ottobre a Roma. Sarà l’occasione per presentare i "Policy Paper" rivolti ai governi del G20 e consegnare al presidente del Consiglio Mario Draghi le raccomandazioni dell’industria del G20, con l’obiettivo di supportare la presidenza Italiana nell’affrontare le sfide dell’agenda globale in vista del vertice dei capi di Stato e di governo dei Paesi G20, in programma il 30 e 31 ottobre. I Policy Papers "contengono 32 policy recommendation, 93 call to action e 37 'kpi' (indicatori di performance) per misurare l'attuazione e l'impatto delle proposte dell'industria". Sono questi i numeri del lavoro dell'engagement group istituito dal G20 e dedicato alle imprese e alle confederazioni industriali dei Paesi membri, organizzato da Confindustria. E non saranno semplici proposte dalla comunità economica ai governi: per la prima volta, ogni raccomandazione è stata tradotta in concreto, con due o tre linee di azione immediate e obiettivi misurabili da qui al 2024. Sempre per la prima volta, il B20 è affidato alla presidenza di una donna: Emma Marcegaglia, B20 Chair. La diretta si potrà seguire nel video qui sotto a partire dalle ore 14 di giovedì 7 ottobre: