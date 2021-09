Ecobonus, oggi al via le prenotazioni per l’acquisto di auto usate

Dalle 10 di questa mattina i concessionari possono accedere alla piattaforma ad hoc per inserite le prenotazioni degli incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria M-1 usati a basse emissioni. A disposizione 40 milioni per contributi fino a 2mila euro vincolati alla rottamazione di un veicolo della stessa categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all'acquirente o a un familiare convivente