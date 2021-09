Twitter pagherà 809,5 milioni di dollari per chiudere class action

Twitter patteggia il pagamento di 809,5 milioni di dollari per chiudere la class action avviata nel 2016 presso la corte distrettuale del Northern District of California. Il social network è accusato di aver ingannato gli investitori nel 2015 sulla crescita della propria base utenti. La società di San Francisco ha affermato che l’accordo proposto – che ancora deve essere approvato da un giudice – risolve tutte le richieste contro di essa senza che Twitter quindi debba ammettere alcun illecito.

Le accuse

Gli azionisti hanno accusato la società di averli ingannati sul numero degli utenti attivi mensili e sulla misura che indica quanto frequentemente gli utenti interagiscono con la piattaforma. La compagnia avrebbe in buona sostanza mascherato la crescita troppo lenta, mentre “vendeva azioni per milioni di dollari“. Twitter ha dichiarato che prevede di utilizzare la liquidità disponibile per pagare l’accordo nel quarto trimestre del 2021. Nel 2019, Twitter ha smesso di segnalare i dati mensili degli utenti. All’ultimo conteggio, nella primavera di quell'anno, il numero era di 330 milioni. Oggi Twitter riporta solo i dati degli utenti giornalieri.