ThyssenKrupp vende l’Ast Terni al gruppo Arvedi

La conclusione dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2022. L'azienda scrive ai dipendenti: "Siamo certi di consegnare Ast in buone mani". Soddisfazione del governo. Giorgetti: "Un tassello importante per la valorizzazione e il rilancio dell'acciaio italiano"

Thyssenkrupp ha annunciato con una nota la vendita di Acciai Speciali Terni (AST), inclusa la relativa organizzazione commerciale in Germania, Italia e Turchia, alla società italiana Arvedi. La nota fa sapere che i due gruppi hanno concordato di non divulgare il prezzo d'acquisto. La transazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza di Thyssenkrupp AG e all'autorizzazione dell'autorità antitrust europea. Il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2022. Inoltre, Thyssenkrupp sta esaminando la possibilità di mantenere una partecipazione di minoranza nel gruppo Ast.

La lettera ai dipendenti: "Consegniamo Ast in buone mani"

approfondimento

Ex Ilva, Bentivogli: acciaio fondamentale per l'Italia

In una lettera inviata ai circa 2.300 dipendenti di Ast il Cda dell'azienda ceduta al gruppo scrive: "Siamo certi di consegnare Ast in buone mani. Nel corso delle trattative abbiamo potuto accertare che Arvedi offre al settore dell'acciaio inossidabile di Thyssenkrupp e quindi a voi, cari colleghe e colleghi, migliori prospettive per il futuro rispetto" alla stessa multinazionale tedesca. Oltre agli impegni negli investimenti nel settore dell'acciaio inossidabile, Arvedi - proseguono i vertici di Ast - ha presentato "dei programmi importanti per sviluppare il ruolo di Ast nel sociale e nei temi ambientali".