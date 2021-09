Fusione Nexi-Sia, l’Antitrust avvia un'istruttoria

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria per valutare la fusione Nexi-Sia : l'operazione di concentrazione, spiega in una nota l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, potrebbe portare la nuova entità ad assumere una posizione dominante nel settore dei pagamenti digitali. L'operazione di concentrazione - si legge nel comunicato - coinvolge differenti operatori, sia dal punto di vista della domanda sia da quello dell'offerta, e interessa numerosi ambiti del settore dei pagamenti digitali.

La nota dell’Antitrust

leggi anche

Fusione Nexi-Sia, nasce il colosso dei pagamenti digitali

L’Antitrust sottolinea che l'operazione di fusione interessa, nell'ambito del settore dei pagamenti digitali, in particolare i servizi di merchant acquiring, di processing, di emissione delle carte di pagamento, di compensazione al dettaglio dei pagamenti, di trasmissione dei dati interbancari e anche i servizi per la fornitura e la manutenzione degli Atm. La fusione, si legge nella nota, “potrebbe perciò determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante da parte della nuova entità con effetti di tipo orizzontale, nonché di natura verticale e conglomerale". "Quanto alla presenza di sovrapposizioni di natura verticale, e di effetti di natura conglomerale, l'offerta dei servizi Atm – si legge ancora nel documento – potrebbe presentare dei profili di integrazione in particolare con l'offerta dei servizi di processing, risultando i due servizi collegati e spesso abbinati sia a livello di offerta sia in termini di domanda da parte degli esercenti”. “Vista la natura dei mercati in esame, caratterizzati da significativi elementi di integrazione verticale e conglomerale, si ritiene che l'operazione potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza nel mercato nazionale nella fornitura di Atm (inclusi software e servizi correlati), che dovranno tuttavia essere approfonditi alla luce della corretta definizione del mercato rilevante, in particolare nella sua dimensione geografica, tenendo anche conto della prassi comunitaria e delle argomentazioni fornite dalle parti", conclude la nota. Il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla delibera del provvedimento.