Giovedì 2 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda i via telematica. Può essere richiesto da chi ha una Partita Iva e svolge attività di impresa o di lavoro autonomo o che è titolar3 di reddito agrario. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro

Il 2 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare le domande per il contributo a fondo perduto alternativo a quello automatico, previsto dal Decreto Sostegni bis e destinato alle Partite Iva, duramente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che:

hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis)

hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021

Fanno eccezione e possono quindi richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021: