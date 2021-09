1/10 ©IPA/Fotogramma

Il Bonus tv è applicabile anche agli acquisti on line. È indicato nelle FAQ del sito del ministero dello Sviluppo Economico. Ma con delle limitazioni. Il negozio online di riferimento deve infatti avere necessariamente anche un luogo fisico di vendita in cui consegnare al venditore il vecchio apparecchio da smaltire o il modulo con la dichiarazione dell’avvenuta rottamazione in una delle apposite isole ecologiche

