Adidas vende Reebok per 2,1 miliardi di euro ad Authentic Brands

Adidas ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita della controllata statunitense Reebok all'azienda americana Authentic Brands Group (Abg) per 2,1 miliardi di euro. "Abbiamo sempre molto stimato Reebok e siamo grati del contributo che il marchio e il suo team ha dato alla nostra impresa", ha detto il Ceo di Adidas Kasper Rosted. La transazione si concluderà nel primo trimestre del 2022.

Adidas aveva acquistato Reebok nel 2006

"Con questo cambio di proprietà - ha aggiunto Rosted - crediamo che il marchio Reebok sarà ben posizionato per avere successo nel lungo termine. Per quanto riguarda Adidas, continueremo a concentrare i nostri sforzi sull'esecuzione della nostra strategia 'Own the Game' che ci consentirà di crescere, di aumentare le nostre quote di mercato e creare valore per tutti i nostri stakeholder", aggiunge.

Obiettivo rilancio

Per Jamie Salter, fondatore, presidente e Ceo di Abg, con l'acquisizione di Reebok "è stato raggiunto un traguardo importante: ci impegniamo a preservare l'integrità, l'innovazione e i valori di Reebok. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team Reebok per sfruttare il successo del marchio".