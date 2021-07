Inflazione in USA e UE, cosa la spinge e quanto può durare

L'economia deli USA cresce bene, ha fatto sapere la Fed, la banca centrale americana, al termine della riunione del 28 luglio: ma c'è ancora da fare sul fronte del riassorbimento della disoccupazione, e l'aumento dei prezzi (leggi inflazione) è da tenere sotto controllo. A Sky Tg24 Business Vincenzo Longo di IG spiega in termini semplici gli elementi che stanno spingendo i prezzi verso l'alto e le prospettive per i prossimi mesi.

Nella puntata del 29 luglio, focus anche sul settore del food delivery: Just Eat, uno dei principali player internazionali, annuncia l'assunzione in Italia di 6.000 riders con contratto da dipendenti a tempo indeterminato. Ne discutono il country manager per l'Italia Daniele Contini, con il segretario nazionale della FIT-Cisl Maurizio Diamante.