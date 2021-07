Ansaldo Energia, primo semestre chiuso con ricavi di oltre 650 milioni

Risultati positivi in tutte e tre le business unit: New Unit, Service e Nuclear. L’Ebitda è a 56,6 milioni di euro, + 95,9% rispetto ai primi sei mesi del 2020: un miglioramento più marcato rispetto a quello registrato sui ricavi a testimonianza del proseguimento del percorso di efficienza. Sono stati conseguiti ordini per 290 milioni di euro, in linea con la previsione di budget. Gli investimenti si sono attestati a 41 milioni di euro. L’EBIT vale 5,6 milioni di euro. Il risultato netto è positivo per 11,1 milioni di euro: tale valore ha risentito positivamente dall’effetto netto positivo one-off del rilascio imposte differite a seguito di riallineamento fiscale ex-Legge 126 del 2020. L’indebitamento finanziario netto migliora, a 937 milioni di euro rispetto a 981 milioni del primo semestre 2020. Migliora la leva finanziaria in termini di rapporto fra indebitamento netto ed EBITDA (entrambi rettificati come da indicazioni contenute nei contratti di finanziamento): 3,9x a fine giugno rispetto a 4,5x di dicembre 2020, proseguendo quindi nella riduzione dell’esposizione finanziaria di Gruppo.

Piano pluriennale di sostenibilità

L'azienda, a seguito dei risultati in crescita, ha quindi confermato gli obiettivi economici per il 2021, mentre ha fatto sapere che l'ulteriore passo in avanti sarà l’approvazione del primo bilancio di sostenibilità, nell’ambito di un percorso che porterà all’adozione di un piano pluriennale di sostenibilità che sarà presentato in contemporanea alla pubblicazione del bilancio relativo al 2021. "I dati del primo semestre, con il ritorno in utile e una robusta crescita dei ricavi, confermano che il 2021 è per noi l’anno del consolidamento”, ha spiegato Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia. “Siamo chiamati a ricoprire un ruolo importante in questa fase di transizione energetica e l’azienda, con le sue tecnologie e le sue competenze, è in grado di contribuire agli obiettivi italiani ed europei della decarbonizzazione”. “La scelta di redigere il nostro primo bilancio di sostenibilità” – ha concluso Marino – è una presa di responsabilità nei confronti dei nostri stakeholder: vogliamo impegnarci concretamente per una crescita del nostro business rispettosa degli equilibri sociali ed ecologici".