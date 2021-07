Campari, accordo con Moët Hennessy nel canale dell'e-commerce

Joint-venture al 50% tra i due gruppi per investire nell'e-commerce europeo di vini e liquori. Campari vi contribuirà attraverso la propria partecipazione in Tannico, piattaforma di e-commerce di settore

Se l’e-commerce era già prima dell'emergenza data dal Covid "un canale in crescita per vini e liquori, la pandemia globale ha innescato un'accelerazione significativa" all'acquisto di alcolici online. Nasce da qui il nuovo accordo tra Moet Hennessy (parte del gruppo Lmhv) e Campari per investire nell’e-commerce europeo di vini e liquori, come spiega il presidente e ceo Philippe Schaus. "Questa partnership – ha aggiunto Schaus - è un significativo passo avanti nella nostra strategia di e-commerce” e “siamo lieti di collaborare con Campari Group e Tannico per creare un player paneuropeo premium nel canale e-commerce di wine&spirit".