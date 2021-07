L'annuncio da parte dell'amministratore delegato Carlos Tavares: "E' la prova del nostro impegno in Italia". Oltre 30 miliardi di euro di investimenti nella fabbrica in provincia di Campobasso, dove lo stabilimento che produce motori a benzina con 2.500 dipendenti, è fermo da maggio Condividi:

La terza Gigafactory di batterie per le auto elettriche in Europa di Stellantis si farà in Italia a Termoli. Lo ha annunciato l'ad del gruppo Carlos Tavares: "E' la prova del nostro impegno in Italia", ha detto. Oltre 30 miliardi di euro di investimenti per lo stabilimento in provincia di Campobasso (gli altri europei sono in Francia e Germania), dove la fabbrica dei motori a benzina con 2.500 dipendenti è ferma da maggio.

1,3 milioni di metri quadri per l’elettrificazione approfondimento Drive Club, la rubrica di auto, motori e mobilità di Sky TG24 La scommessa di Stellantis sull'elettrico vale 30 miliardi in 5 anni per elettrificazione e software, con l'obiettivo di diventare leader nel mercato dei veicoli a basse emissioni, con una quota di vendite di oltre il 70% in Europa nel 2030. Lo stabilimento di Termoli -che ha una superficie di 1,3 milioni di metri quadri - nacque all'inizio degli anni 70 e ancora oggi produce motori e trasmissioni a servizio degli altri impianti del gruppo. Proprio qui, nel 1985, in un nuovo capannone, venne avviata la produzione del motore Fire, il 'Fully Integrated Robotized Engine' di cui l'ultimo modello è andato in pensione lo scorso anno.