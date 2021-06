Recovery bond, il debito europeo continua ad andare a ruba

Altri 15 miliardi emessi dalla Commissione Europea per pagare il Recovery Fund. A luglio ne serviranno 50 per i pre-finanziamenti agli Stati membri

La Commissione Europea ci ha preso gusto, e ha raccolto sul mercato finanziario altri 15 miliardi di debito europeo per finanziare il Recovery Fund (LO SPECIALE DI SKY TG24). I mercati finanziari hanno prestato il denaro di buon grado a Bruxelles: la domanda ha superato di 11 volte l’offerta, vale a dire per 170 miliardi di euro, nonostante il basso rendimento in palio. Ad aggiudicarsi il debito europeo sono stati soprattutto i manager di fondi, le banche centrali e le banche.



Servono 50 miliardi a luglio

L’operazione è a doppia tranche: da una parte un prestito di 5 anni per 9 miliardi di euro, dall’altra uno più lungo, a 30 anni, da 6 miliardi. La prima emissione di debito per il Recovery Fund era stata a metà giugno e fino a ora la Commissione Europea ha raccolto 35 miliardi di euro, che si avvicinano ma ancora non bastano a raggiungere i quasi 50 che Bruxelles verserà come pre-finanziamento ai 12 stati membri più avanti nell’iter di approvazione dei recovery plan, non appena arriverà il via libera a luglio anche del Consiglio europeo. Entro la fine dell’anno, le obbligazioni dovrebbero arrivare a 80 miliardi.

Lo Skywall sulla prima emissione del Recovery Bond a metà giugno.