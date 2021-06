Autostrade: non ci sono alibi per la tragedia del Ponte Morandi

«Non ci possono essere alibi di fronte a una tragedia così immane» come il crollo del Ponte Morandi. Così ha detto l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, commentando a Live In Firenze la richiesta di rinvio a giudizio di diversi ex top manager dell’azienda da parte della procura di Genova. «Da questo siamo partiti per rivedere completamente i nostri processi, le attività di manutenzione e gli investimenti».



Nel corso del dibattito Giorgio Moroni, AD di Free to X, società del gruppo attiva nella mobilità elettrica, ha sottolineato che sono state installate le prime due piazzole di ricarica ad alta capacità a Modena e Roma. Per Moroni in circa tre anni sarà possibile viaggiare lungo tutta l'Autostrada con un'auto elettrica. Tra le altre novità in arrivo per i viaggiatori ci sarà anche il cashback per il pedaggio. Si tratterà di un sistema di rimborso per i viaggiatori che dovessero incontrare ritardi e cantieri sulla rete autostradale, basato sul tempo perso rispetto alla percorrenza media.



Al panel sulla mobilità elettrica era presente anche il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, che ha sottolineato l'importanza della formazione e delle competenze, affermando che la formazione deve essere a tutto tondo, non solo scientifica o solo umanistica. Si deve essere preparati a 360 gradi.

Riguarda qui qui sotto l'intero panel condotto da Mariangela Pira.