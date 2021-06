Inflazione in aumento, possibile effetto anche su occupazione e salari

L'inflazione è in aumento negli ultimi mesi, spinta dalla crescita economica, dai colli di bottiglia del commercio internazionale e delle materie prime e dal fatto che il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato dal lockdown. I macroeconomisti e gli analisti finanziari si stanno dividendo tra chi ritiene il fenomeno transitorio - per le cause elencate - e chi invece teme che l'elevata inflazione rimarrà come fenomeno duraturo. In questo secondo caso si tratterebbe di un cambio di tendenza rispetto al passato, caratterizzato da una crescita dei prezzi ridotta per via della globalizzazione e della digitalizzazione dei processi produttivi.

Secondo Mario Seminerio, la strategia del presidente Usa Joe Biden di aumentare la regolamentazione dei rapporti di lavoro e incrementare il salario minimo potrebbe portare a rendere duratura l'elevata inflazione. Guarda nel video il suo intervento a Sky TG24 Business.

